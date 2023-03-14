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АНАЛІТИКА

Індія прагне уникати використання китайських юанів для оплати імпорту із РФ, - Reuters

 

Індія звернулася до банків та трейдерів із проханням уникати використання китайських юанів для оплати російського імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами трьох урядовців, Індія віддала б перевагу використанню дирхамів Об'єднаних Арабських Еміратів для розрахунків. Країна стала найбільшим покупцем російської нафти, а також вугілля зі знижкою.

"Один з урядовців, який безпосередньо залучений до цього питання, сказав, що Індію не влаштовує розрахунки у зовнішній торгівлі в юанях, але сказав, що розрахунки в дирхамах нормальні", - йдеться у матеріалі.

Інший посадовець повідомив, що Індія не може дозволити розрахунки в юанях, поки відносини між двома країнами не покращаться. Тисячі індійських та китайських військовослужбовців перебувають у протистоянні вздовж їхнього спірного гімалайського кордону з 2021 року, що кидає тінь на відносини загалом.

Минулого року найбільший виробник цементу в Індії UltraTech Cement використав китайський юань для перевезення російського вугілля, що викликало деякі побоювання у офіційних осіб, оскільки відносини між Індією та Китаєм погіршилися після смертельних прикордонних зіткнень у 2020 році у віддаленій долині Галван.

Два банківські чиновники заявили, що Резервний банк Індії не зацікавлений у зовнішньоторговельних розрахунках у юанях і підтвердили, що уряд відмовляє їх від використання цієї валюти. Вони також сказали, що Росія зацікавлена у розрахунках у юанях, оскільки це допомагає їм у закупівлі товарів із Китаю.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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