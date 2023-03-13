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Війна Росії в Україні та агресія Китаю щодо Тайваню загрожують світовій безпеці, - Сунак
18:48 13.03.2023 |
Вторгнення Росії в Україну а також агресія Китаю щодо Тайваню загрожують створити світ, "визначений небезпекою, безладом і поділом".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунака.
За його словами, світ чекає важке і небезпечне десятиліття. Адже він зіштовхнувся з найбільшим за останні часи ризиком ескалації загроз безпеці, в тому числі до "неконтрольованого конфлікту" із застосуванням ядерної зброї.
Сунак вважає, що одним з основних пріоритетів безпеки буде подолання загрози, яку становить війна Росії в Європі. Окрім цього можлива війна в Індо-Тихоокеанському регіоні, де зростає напруга у відносинах з Китаєм через Тайвань, може мати "глобальні наслідки, більші, ніж конфлікт в Україні".
Пре'єр Британії описав Комуністичну партію Китаю як таку, що кидає "епохальний виклик". Раніше її описували лише як "системний виклик".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в цьому році Китай витратить на військові потреби 224 млрд доларів.
Також повідомлялось, що США працює над посиленням контролю за експортом мікрочіпів до Китаю.
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