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АНАЛІТИКА

В Англії зобов'яжуть чипувати домашніх котів

 

Власники котів в Англії наступного року будуть зобов'язані чипувати своїх домашніх улюбленців.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, пише "Європейська правда".

У такий спосіб уряд прагне запобігти крадіжкам і возз'єднати загублених тварин з їхніми господарями.

Близько 2,3 з 9 мільйонів котів в Англії наразі не чиповані, повідомило у понеділок Міністерство охорони навколишнього середовища та сільського господарства.

Згідно із законодавчою пропозицією, внесеною до парламенту у понеділок, власники котів повинні будуть у термін до 10 червня 2024 року чипувати своїх вихованців.

Господарі тварин повинні обов'язково вживити своїм котам чипи до досягнення ними 20-тижневого віку, а їх контактні дані будуть занесені до бази даних.

Відмова від цієї процедури призведе до потенційних штрафів у розмірі до 500 фунтів стерлінгів (604 долари). Безпритульних котів, а також тих, які живуть у дикій природі чи на сільських угіддях, чипувати не доведеться.

Міністр навколишнього середовища Тереза Коффі у своїй заяві зазначила, що втрата чи крадіжка котів може бути "нищівною" для їх господарів,

Вона додала, що новий закон "заспокоїть сім'ї, збільшивши ймовірність того, що втрачені чи безпритульні тварини зможуть возз'єднатися зі своїми господарями".
Ключові теги: Британія
 

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