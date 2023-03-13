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Путіну не вистачає грошей: У Росії різко зросли борги з виплати зарплат учителям
17:11 13.03.2023 |
Борги з виплати зарплат вчителям з регіональних бюджетів Росії зросли у березні до 152 мільйонів рублів.
Про це свідчать оприлюднені 10 березня дані Росстату, пише місцеве видання "Вєдомості".
У звіті статистичного відомства зазначається що загальна заборгованість складає 162 млн рублів, з них борг на 152 млн рублів виник через несвоєчасне одержання коштів з бюджетів усіх рівнів: федерального бюджету - 2 млн руб., бюджетів суб'єктів - 152 млн руб. та місцевих бюджетів - 4 млн рублів.
Пресслужба Мінфіну РФ 9 березня запевнила, що відомство "своєчасно та в повному обсязі" перерахувало всі необхідні кошти для виплат зарплат та федеральних доплат вчителям.
У січні про затримку заробітних плат повідомляли педагоги в Дагестані, вчителі забайкальських шкіл наприкінці грудня 2022 року повідомили, що їм не виплатили зарплатню перед Новим роком.
"Багато регіонів повідомляють про те, що неправильні терміни виплати заробітної плати пов'язані з міжбюджетними відносинами, затримкою надходжень з федерального бюджету у вигляді фінансової підтримки високодотаційних регіонів для забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати зарплати працівникам бюджетної сфери", - пояснює заступниця голови загальноросійської Профспілки освіти Тетяна Купріянова.
Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.
За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% - до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, - до 5,74 трильйона рублів.
Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.
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