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Експорт нафти з Ірану досягнув максимуму з 2018 року
17:01 13.03.2023 |
Експорт нафти з Ірану досяг найвищого рівня з того часу, як США знову ввели санкції щодо іранських енергоносіїв 2018 року. Про це у неділю повідомив міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, згідно з повідомленням інформаційного агентства Tasnim.
Вихід США з ядерної угоди 2015 року і введення санкцій щодо Тегерана у 2018 році завдали серйозного удару в експорт іранської нафти. Лише кілька країн після цього продовжували купувати вироблену в Ірані нафту.
Міністр нафти Ірану повідомив, що у 2022-2023 фінансовому році країна експортувала на 83 млн барелів нафти більше, ніж у попередньому звітному періоді.
Порівняно з рівнем дворічної давності експорт нафти зріс на 190 млн барелів, повідомив Оуджі. Експорт природного газу з Ірану у 2022-2023 фінансовому році зріс на 15% порівняно з попереднім фінансовим роком.
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