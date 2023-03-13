Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт нафти з Ірану досягнув максимуму з 2018 року

 

Експорт нафти з Ірану досяг найвищого рівня з того часу, як США знову ввели санкції щодо іранських енергоносіїв 2018 року. Про це у неділю повідомив міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, згідно з повідомленням інформаційного агентства Tasnim.

Вихід США з ядерної угоди 2015 року і введення санкцій щодо Тегерана у 2018 році завдали серйозного удару в експорт іранської нафти. Лише кілька країн після цього продовжували купувати вироблену в Ірані нафту.

Міністр нафти Ірану повідомив, що у 2022-2023 фінансовому році країна експортувала на 83 млн барелів нафти більше, ніж у попередньому звітному періоді.

Порівняно з рівнем дворічної давності експорт нафти зріс на 190 млн барелів, повідомив Оуджі. Експорт природного газу з Ірану у 2022-2023 фінансовому році зріс на 15% порівняно з попереднім фінансовим роком.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,3620
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0203  0,01 0,03 38,8128  0,00 0,01
EUR 40,0988  0,24 0,59 41,0947  0,26 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес