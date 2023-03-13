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ЄС продовжив на пів року персональні санкції через агресію Росії
16:45 13.03.2023 |
Рада Європейського Союзу в понеділок ухвалила рішення продовжити на шість місяців - до 15 вересня 2023 року - обмежувальні заходи, спрямовані на відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
Про це йдеться у заяві Ради ЄС.пише "Європейська правда".
"Дія санкцій буде продовжена щодо 1473 фізичних та 205 юридичних осіб, більшість із яких потрапили під обмеження у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України, що триває", - йдеться у заяві.
Обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що перебувають у чорному списку Євросоюзу.
Як нагадує Рада ЄС, після 24 лютого 2022 року, у відповідь на агресію Росії проти України, ЄС суттєво розширив санкції проти РФ "із метою суттєво послабити російську економічну базу, позбавити її критично важливих технологій та ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну".
"Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, у лютому неофіційно повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито погрожує ветувати продовження санкцій, вимагаючи, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.
Також стало відомо, що санкції проти матері засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина залишаться чинними і після постанови Суду ЄС, оскільки вона стосується лише того рішення Ради ЄС, коли вони були застосовані вперше.
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