Британія схвалила збільшення експорту компонентів підводних човнів до Тайваню

Велика Британія схвалила різке збільшення експорту деталей і технологій для підводних човнів до Тайваню торік у рамках модернізації своїх військово-морських сил, що може вплинути на британські зв'язки з Китаєм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Вартість ліцензій, наданих британським урядом компаніям на експорт компонентів і технологій, пов'язаних з підводними човнами, до Тайваню, склала рекордні 167 мільйонів фунтів стерлінгів (201,29 мільйона доларів) за перші дев'ять місяців минулого року, згідно з даними британського урядового агентства з ліцензування експорту.

Це більше, ніж за попередні шість років разом узяті.

Дані, отримані від Організації експортного контролю Британії, яка відповідає за ліцензування експорту, показують, що за перші дев'ять місяців 2022 року уряд схвалив 25 експортних ліцензій до Тайваню в категоріях "компоненти для підводних човнів" і "технології для підводних човнів".

Пекін вважає Тайвань частиною Китаю, дотримуючись політики "одного Китаю", і рішуче заперечує проти іноземного втручання на острові, вважаючи його підтримкою прагнення Тайваню бути визнаним як окрема країна.

У відповідь на цифри, представлені агентством Reuters, Міністерство закордонних справ Китаю заявило: "Якщо це правда, то це є серйозним порушенням принципу єдиного Китаю, підриває суверенітет і інтереси безпеки Китаю, а також підриває мир і стабільність у Тайванській протоці".

"Китай дуже стурбований цим і рішуче виступає проти цього", - йдеться в письмовій заяві, яка закликає Британію "утриматися від надання військової підтримки владі Тайваню".

Британія не визнає Тайвань і не має офіційних дипломатичних відносин з островом, але підтримує з ним економічні та торговельні зв'язки, а в Тайбеї де-факто діє британське посольство.

Представник британського уряду заявив, що Британія має довгий досвід "надання ліцензій на експорт товарів до Тайваню в кожному конкретному випадку, коли ці заявки відповідають правилам, що регулюють експорт зброї та продукції подвійного призначення".

"Ми вважаємо, що тайванське питання має бути вирішене мирним шляхом народами по обидва боки Тайванської протоки шляхом конструктивного діалогу, без загрози або застосування сили чи примусу", - додається в заяві.

Збільшення кількості виданих ліцензій відображає більший попит з боку Тайваню, заявили два урядовці на умовах анонімності через чутливість цього питання.

Два депутати, обізнані в питаннях експорту, і двоє колишніх урядовців заявили, що схвалення ліцензій відображає зростаючу готовність Британії підтримувати Тайвань. Один із законодавців, який також говорив на умовах анонімності, сказав, що видача експортних ліцензій означає "зелене світло" для кращого оснащення Тайваню.

У понеділок британський уряд оголосив про збільшення оборонних витрат, оприлюднивши оновлення своїх пріоритетів у сфері оборони, безпеки і зовнішньої політики, в яких викладено, як він планує "протистояти новим загрозам" з боку Китаю і Росії.