Франція планує модернізувати та розвивати власну атомну енергетику

У понеділок французькі законодавці розпочинають розгляд нового законопроєкту, спрямованого на прискорення будівництва нових ядерних реакторів, які, на переконання президента Еммануеля Макрона, мають вирішальне значення для зміцнення енергетичної незалежності Франції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.

Макрон запропонував побудувати шість нових реакторів EPR2 французької розробки, призначених для введення в експлуатацію з 2035 року, із можливістю встановлення ще восьми реакторів.

Метою законопроєкту є спрощення адміністративних та бюрократичних процедур, необхідних для будівництва нових підприємств. Він також скасовує запроваджені вісім років тому, за колишнього президента Франсуа Олланда, обмеження частки атомної енергетики в структурі електрогенерації країни на рівні 50%.

Нині, наголошує видання, на атомну енергетику припадає 70% виробництва електроенергії в країні, це найвищий показник у світі.

Водночас критики законопроєкту кажуть, що Макрон ігнорує гострі занепокоєння щодо безпеки застарілих реакторів, а також залежність галузі від імпортованого з рф урану.

Мод Брегон, головний автор законопроєкту та депутат від правлячої партії Макрона "Відродження", заявила, що закон "дозволить Франції досягти вуглецевої нейтральності" шляхом збільшення частки низько вуглецевої енергії, отриманої з ядерних джерел. Вона додала, що це також зміцнить енергетичну незалежність країни, оскільки європейські країни намагаються відмовитися від російських газу та нафти на тлі війни в Україні.

Головною перешкодою на шляху ухвалення законопроєкту може стати занепокоєння щодо безпеки застарілих атомних станцій Франції.

У листопаді минулого року рекордну кількість - 26 із 56 - ядерних реакторів країни було закрито на ремонт або технічне обслуговування, через що Франція імпортувала електроенергію із Німеччини.

Як повідомляв Укрінформ, три країни ЄС - Франція, Угорщина і Болгарія - блокують запровадження санкцій ЄС проти сектора атомної енергетики росії, зокрема державного концерну "росатом".