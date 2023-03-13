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Британія виділить 5 млрд фунтів на армію для протидії загрозам з боку Китаю та Росії
13:21 13.03.2023 |
Велика Британія витратить додатково близько 5 млрд фунтів стерлінгів на свою армію і має намір збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП в рамках оновленої стратегії протидії загрозам з боку Китаю і Росії, що зростають.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, йдеться в оновленому огляді оборони, безпеки і зовнішньої політики Британії.
У документу Комуністична партія Китаю описана як "епохальний виклик". Але в тексті не названо Пекін державною загрозою в ширшому сенсі, а лише підтверджено, що він становить найсерйознішу загрозу економічній безпеці Великої Британії.
Пріоритетом буде боротьба з "фундаментальним ризиком" для європейської безпеки, який становить Москва, і позбавлення президента Владіміра Путіна можливості отримати вигоду від його вторгнення в Україну.
Прем'єр-міністр Ріші Сунак, виступаючи перед публікацією оновленого огляду в понеділок, заявив, що додаткові кошти на оборону протягом наступних двох років підуть на поповнення і збільшення запасів боєприпасів і поповнення фінансування ядерних сил стримування.
Але ця сума, хоча і вітається Міністерством оборони, є набагато меншою, ніж, як вважають, потрібно військовому керівництву. Джерела повідомили Sky News, що лише британська армія потребує додаткових 3 млрд фунтів стерлінгів на рік, щоб уникнути подальших скорочень.
Під час візиту до США Сунак не зміг назвати часових рамок, коли буде досягнута його амбітна мета збільшити оборонні видатки до 2,5% національного доходу з трохи більше 2%, окрім як у "довгостроковій перспективі".
Він сказав, що "Велика Британія збільшує свої амбіції, коли йдеться про оборонні витрати" і пообіцяв переглянути ці цифри після 2025 року".
Відсутність визначеності щодо темпів зростання оборонних витрат у довгостроковій перспективі може означати, що Міністерство оборони не зможе прискорити реалізацію планів з усунення певних прогалин у боєздатності армії так швидко, як би йому хотілося.
З нових грошей 1,98 мільярда фунтів стерлінгів надійдуть цього фінансового року з квітня і 2,97 мільярда фунтів стерлінгів - наступного року.
Близько 1,9 мільярда фунтів стерлінгів буде витрачено на поповнення і розширення запасів боєприпасів.
Однак одним з найбільших тягарів для бюджету є багатомільярдна програма будівництва і озброєння нового флоту атомних підводних човнів, які забезпечують ядерне стримування Британії на морі - наріжний камінь британської політики безпеки.
Як наслідок, найбільша частина нових коштів - 3 млрд фунтів стерлінгів - буде інвестована в так зване "ядерне підприємство". Це організації та структури, які створюють, підтримують і постачають сили стримування на морі і підводні сили.
Нагадаємо, у парламенті Британії заявили, що відновлення британських запасів боєприпасів, що зменшуються з огляду на війну в Україні, може зайняти щонайменше десятиліття, поставивши під загрозу національну безпеку Великої Британії.
Попередження парламентарів перегукується із занепокоєнням, висловленим міністром оборони Беном Воллесом, який заявив, що обладнання британської армії "відчайдушно потребує заміни", а вторгнення Росії в Україну означає, що деякі оновлення мають відбутися швидше, ніж планувалося спочатку.
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