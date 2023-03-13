Канада заборонила імпорт російського алюмінію та сталі

Канада розширила санкції проти Росії, заборонивши імпорт російської продукції з алюмінію та сталі.

Про це оголосила віце-прем'єр-міністр - міністр фінансів країни Христя Фріланд, повідомляється на сайті канадського уряду.

Заборона поширюється на імпорт усіх російських алюмінієвих виробів, включаючи необроблений алюміній, алюмінієві листи та готові вироби, у тому числі контейнери та інші предмети домашнього вжитку з алюмінію.

Також під заборону потрапила вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану сталь, напівфабрикати і готові вироби, такі як труби.

"Україна може і повинна виграти цю війну. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб зупинити або обмежити доходи, які використовуються для фінансування незаконного та варварського вторгнення Путіна в Україну. Канада та наші партнери вже ввели санкції проти російського Центрального банку та обмежили ціни на російську нафту та газ. І тепер ми гарантуємо, що Путін не зможе фінансувати свою війну, продаючи алюміній і сталь у Канаді", - заявила Фріланд.

Вона зазначила, що ці обмеження запровадженні у координації із заходами, яких вжили США.

За даними канадського уряду, у 2021 році Канада імпортувала з Росії алюмінію на $45 млн і сталі на $213 млн.

Як повідомлялося, 10 березня набув чинності указ президента США Джозефа Байдена про запровадження адвалорного мита у розмірі 200% на алюміній та алюмінієві вироби походженням з Росії.

Крім того, з 10 квітня 2023 року аналогічне 200% мито запроваджується на алюмінієві вироби з інших країн, якщо будь-яка кількість первинного алюмінію для їх виробництва виплавляється в Росії.

Водночас країни, які запровадять мита у розмірі мінімум 200% на імпорт виробів з алюмінію з Росії, можуть бути звільнені від мит при експорті алюмінієвої продукції до США.

Білий дім зазначав, що це рішення означатиме підвищення мит на понад 100 російських металів, мінералів і хімічних продуктів на суму приблизно $2,8 млрд.