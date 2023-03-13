ЄС попросить треті країни посилити моніторинг торгівлі - ЗМІ

Європейський Союз планує звернутися до третіх країн, де спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях проти України, з проханням посилити моніторинг торгівлі. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел Bloomberg, мета цього запиту - визначити, чи потрапляють підсанкційні товари в Росію. Запит, який передбачатиме посилення моніторингу та збору інформації про торговельні потоки, стосуватиметься сотень підсанкційних товарів і технологій, які можуть бути використані у військових цілях.

Агенція зазначає, що експорт передових напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з країн Євросоюзу і "Великої сімки" (G7) до Росії значно скоротився після запровадження санкцій та експортного контролю. Водночас різко зросли поставки з ЄС та G7 до Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Казахстану та інших країн Східної Європи й Центральної Азії, а також, своєю чергою, експорт з цих країн до РФ.

ЄС і його союзники зараз дедалі більше зосереджуються на тому, щоб усунути будь-які лазівки і не допустити обходу санкцій. США також посилюють тиск на Туреччину і ОАЕ для обмеження торговельних потоків з Росією. Цього місяця Анкара зупинила транзит підсанкційних товарів до РФ, але залишаються побоювання, що товари, продані на турецькому ринку, зрештою можуть бути реекспортовані до Росії, сказав один із співрозмовників Bloomberg.

ЄС та США посилять тиск на тих, хто допомагає РФ

У п'ятницю, 10 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент США Джо Байден на зустрічі у Вашингтоні домовилися посилити тиск на держави та інші суб'єкти, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції.

"Ми готові спільно зробити кроки, спрямовані проти суб'єктів у третіх країнах, щоб перешкодити тим, хто допомагає Росії вести війну з будь-якої частини світу, звідки йде ця підтримка", - йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляєн. Головною метою є протидія методам, за допомогою яких Росія обходить санкції.