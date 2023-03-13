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АНАЛІТИКА

США мають намір посилити контроль за експортом мікрочіпів до Китаю

 

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над подальшим посиленням обмежень на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд проінформував американські компанії про план і повідомив їм, що має намір оголосити про обмеження вже наступного місяця. Згідно з наявними даними, адміністрація Байдена планує координувати свої дії з Нідерландами та Японією.

Цього тижня уряд Нідерландів заявив, що планує запровадити нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій до Китаю для захисту національної безпеки.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив у четвер, що Китай рішуче виступає проти обмежень як засобу втручання та обмеження нормальних економічних та торговельних обмінів між китайськими та голландськими компаніями.

Наприкінці минулого року США запровадили низку експортних обмежень проти Китаю, у тому числі заборону на постачання деяких напівпровідникових мікросхем, які виробляють у будь-якій точці світу на американському устаткуванні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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