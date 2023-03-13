Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пентагон запросить 170 млрд доларів на ракети і заміну боєприпасів, що постачаються Україні, - Bloomberg

 

Запит Пентагону на закупівлі обсягом 170 млрд доларів на новий фінансовий рік спрямований на заміну боєприпасів, що постачаються Україні, а також таких озброєнь, як ракети великої дальності, які будуть потрібні в конфлікті з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з документом, отриманим Bloomberg News, Міністерство оборони США запросить 76,8 млрд доларів для ВМФ та морської піхоти, з яких 32,8 млрд доларів - на будівництво нових кораблів; 61 млрд доларів для ВПС, включаючи Космічні сили США, та 24,4 млрд доларів для армії.

Документ із досліджень та розробок вимагає загалом 145 млрд доларів, з них 46 млрд доларів для ВПС, 27 млрд доларів для ВМФ та 15,7 млрд доларів для армії. Документи мають бути опубліковані Пентагоном у понеділок у рамках докладного розкриття запиту на бюджет на фінансовий рік, що розпочинається 1 жовтня.

Серед найбільших цілей у галузі досліджень та розробок - 3,7 млрд доларів на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel корпорації Northrop Grumman, 3 млрд доларів на розробку бомбардувальника B-21 та 2,3 млрд доларів на програму "Домінування у повітрі наступного покоління", призначену для заміни винищувача F-22.

Основні моменти запитів боєприпасів включають:

* 951 млн доларів на 550 ракет класу "повітря-земля" виробництва Lockheed Martin Corp.
* 928 млн доларів на 831 ракету класу "повітря-повітря" Amraam ВМС/ВПС від Raytheon Technologies Corp.
* 886 млн доларів на купівлю 5016 ракет GMLRS у Lockheed Martin.
* 639 млн доларів на купівлю 91 протикорабельної ракети великої дальності ВМФ у Lockheed Martin.
* 400 млн доларів на покупку нової версії Stinger під назвою M-Shorad.
* 308 млн доларів на 78 удосконалених торпед MK-48 від Lockheed Martin.
* 199 млн доларів на купівлю 541 протитанкової ракети Javelin виробництва Raytheon-Lockheed, яку українські сили цінують за їхню смертоносну ефективність проти російських танків.
* 179 млн доларів на покупку у Lockheed Martin 28 додаткових мобільних ракетних комплексів Himars.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,3620
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0203  0,01 0,03 38,8128  0,00 0,01
EUR 40,0988  0,24 0,59 41,0947  0,26 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес