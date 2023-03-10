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АНАЛІТИКА

ЄС не запросив Росію на конференцію донорів допомоги Туреччині та Сирії

 

Євросоюз має намір провести конференцію донорів допомоги Туреччині та Сирії 20 березня у Брюсселі, але не запросить на неї Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської комісії.

"20 березня у Брюсселі Єврокомісія та шведське головування Ради ЄС проведуть міжнародну конференцію донорів допомоги народам Туреччини та Сирії, які постраждали від руйнівного землетрусу", - йдеться у повідомленні.

Співголовами конференції виступлять голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, захід проводиться у координації з владою Туреччини.

На неї буде запрошено країни ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, сусідні держави та держави-партнери, країни G20, за винятком Росії, країни Перської затоки, а також ООН, міжнародні та гуманітарні організації, міжнародні фінансові інститути.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на засіданні Кабінету міністрів повідомив про 46 тисяч 104 загиблих внаслідок стихійного лиха.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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