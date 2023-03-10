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ЄС не запросив Росію на конференцію донорів допомоги Туреччині та Сирії
19:55 10.03.2023 |
Євросоюз має намір провести конференцію донорів допомоги Туреччині та Сирії 20 березня у Брюсселі, але не запросить на неї Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської комісії.
"20 березня у Брюсселі Єврокомісія та шведське головування Ради ЄС проведуть міжнародну конференцію донорів допомоги народам Туреччини та Сирії, які постраждали від руйнівного землетрусу", - йдеться у повідомленні.
Співголовами конференції виступлять голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, захід проводиться у координації з владою Туреччини.
На неї буде запрошено країни ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, сусідні держави та держави-партнери, країни G20, за винятком Росії, країни Перської затоки, а також ООН, міжнародні та гуманітарні організації, міжнародні фінансові інститути.
Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на засіданні Кабінету міністрів повідомив про 46 тисяч 104 загиблих внаслідок стихійного лиха.
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