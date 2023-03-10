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Росія заблокувала прохід танкерів з газом під Керченським мостом, – Reuters
17:38 10.03.2023 |
Декілька танкерів, які перевозять скраплений вуглеводневий газ (LPG), не можуть вийти з Азовського моря через обмеження на прохід небезпечних вантажів під Кримським мостом.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів і дані порталу Refinitiv Eikon, пише російський "Коммерсант".
У Прикордонному управлінні окупованого Криму відмовилися відповідати на причини виникнення цієї проблеми. Російські дорожники, які ремонтують Керченський міст заперечують, що рух суден обмежували рух через ремонтні роботи.
За даними системи стеження за рухом суден Refinitiv Eikon, в Азовському морі очікують дозволу на прохід у Чорне море через Керченську протоку три танкери - газовози Summer (номер IMO 9040883) з партією LPGблизько 2,9 тис. тонн, Gas Houston (IMO 9181900) з 3 ,4 тис. тонн LPG та Premier (IMO 9040170) з 2,4 тис. тонн.
Останні танкери із LPG перевалочний комплекс "Мактрен-Нафта" відвантажив в російському азовському порту Темрюк наприкінці грудня. З того часу вийти в Чорне море вони вже не могли, свідчать дані Refinitiv Eikon.
На думку одного з опитаних Reuters трейдерів, LPG міг потрапити до переліку небезпечних вантажів, заборонених для проходу під Керченським мостом.
Напередодні стало відомо, що прикордонна служба розпочала масові перевірки всіх суден на підході до Керченського мосту. Причина не уточнювалася. Через це у Керченській протоці утворився великий затор із кораблів.
З Темрюка танкери доставляли LPG у румунські порти Мідія/Мангалія або болгарський порт Бургас. Крім того, експорт LPG через Темрюк до Туреччини, країн Балканського регіону та інших ринків Середземномор'я здійснювали російські постачальники "Газпром" і "Лукойл", а також казахстанський "Тенгізшевройл". За даними Reuters, вони вже перенаправили поставки на альтернативні маршрути відвантажень - у Батумі та Тамань.
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