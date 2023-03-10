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АНАЛІТИКА

Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах

 

Рада національної безпеки Бельгії в п'ятницю заборонила використання китайського застосунку TikTok на робочих телефонах державних службовців.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не можемо бути наївними: TikTok - це китайська компанія, яка нині зобов'язана співпрацювати з китайськими спецслужбами", - сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

Бельгійська заборона заснована на аналізі ризиків, проведеному спецслужбами країни, і рекомендаціях національного центру кібербезпеки.

Заборону введено строком на шість місяців, після чого бельгійська влада проведе повторну оцінку своїх рекомендацій.

Рада національної безпеки також закликала регіональні та місцеві органи влади ввести аналогічну заборону і попросила бельгійський орган із захисту даних вивчити політику конфіденційності TikTok.

У четвер IT-агентство уряду Фландрії, північного регіону Бельгії, вже ухвалило рішення заблокувати доступ до TikTok для всіх державних служб, які використовують централізовані IT-послуги та урядову мережу.

Цього тижня TikTok, що належить китайській технологічній компанії ByteDance, пообіцяв внести зміни у свою політику захисту даних, щоб зняти побоювання з приводу використання програми. Компанія заперечує наявність загрози безпеці.

Нагадаємо, раніше використання TikTok заборонили Єврокомісія та Європарламент, Білий дім дав американським держустановам місяць на видалення застосунку.

 

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