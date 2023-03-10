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У російських чиновників і співробітників держкомпаній почали забирати закордонні паспорти, – ЗМІ
15:30 10.03.2023 |
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частину співробітників російських держкомпаній та чиновників попросили "здати на зберігання" закордонні паспорти.
Про це повідомляє проєкт "Система", створений журналістами "Настоящего времени" та "Радіо Свобода".
Про вилучення паспортів журналістам розповіли кілька джерел, зокрема представник керівництва однієї з держкомпаній, чиновник регіонального уряду та менеджер туристичної компанії.
У деяких випадках йдеться про те, щоб віддати документ на зберігання ФСБ, у деяких - до спеціального відділу за місцем роботи. Тим, хто цього не зробить, пропонують звільнитися, стверджує співрозмовник "Системи", знайоме із внутрішніми розпорядженнями однієї з держкомпаній.
Також джерела розповіли, що інколи співробітники ФСБ натякають, що в разі відмови здати паспорт, документ можуть "анулювати", хоча про випадки, коли б така загроза втілювалася в життя, невідомо.
При цьому джерела "Системи" кажуть, що єдиного розпорядження про здачу закордонних паспортів немає. У деяких структурах співробітникам просто наполегливо радять уникати відпочинку за кордоном, в інших - працівники, які мають доступ до держтаємниці, знають, що керівництво не підпише заяви на відпустку за межами країни.
Також, за словами джерел, у низці держорганів є список "дозволених" для поїздок країн, до якого входять, наприклад держави, які перебувають у ЄАЕС чи ОДКБ.
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