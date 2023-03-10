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Вірменія відмовилася від квоти заступника генсека ОДКБ
13:33 10.03.2023 |
Вірменія відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Цю інформацію вірменській службі "Радіо Свобода" підтвердив речник МЗС Вірменії Ваан Унанян, пише "Європейська правда".
Водночас речник утримався від коментарів щодо причини відмови від квоти.
Вірменія неодноразово заявляла про своє невдоволення блоком, лідером якого є Росія.
Вірменія вимагала від ОДКБ засудити вторгнення Азербайджану на свою суверенну територію у вересні 2022 року. ОДКБ не виконала цю вимогу.
У лютому Вірменія відмовилася від спільних навчань країн-учасниць ОДКБ.
Торік у листопаді прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані.
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