Британія може визнати атомну енергетику «зеленою»

Британський уряд планує визнати ядерну енергетику як "зелену" у прагненні залучити більше приватних інвестицій у цей сектор, аби підвищити енергетичну стійкість країни.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністри ще обговорюватимуть пропозиції стосовно зміни "таксономії" енергетики, тобто системи фінансової класифікації, щоб перекваліфікувати проєкти в атомну енергетику як стійкі інвестиції.

Очікується, що це призведе до скасування рішення Казначейства, прийнятого ще у 2021 році, про виключення ядерної енергетики з так званої системи зелених інвестицій.

Цей крок перегукується з рішенням Європейської комісії торік віднести ядерну енергетику та деякі види газу до "зелених" інвестицій, що викликало юридичні претензії з боку Грінпіс та коаліції WWF і Client Earth.

Міністри прагнуть прискорити програму, яка страждає від затримок і перевитрат на єдиній новій атомній електростанції, що будується в Хінклі-Пойнті в Сомерсеті. Уряд разом з французькою державною компанією EDF намагається залучити 20 млрд фунтів приватного фінансування для наступної електростанції в Сайзуеллі в графстві Саффолк.