Фінансові новини
- |
- 10.03.23
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія може визнати атомну енергетику «зеленою»
13:40 10.03.2023 |
Британський уряд планує визнати ядерну енергетику як "зелену" у прагненні залучити більше приватних інвестицій у цей сектор, аби підвищити енергетичну стійкість країни.
Про це повідомляє Financial Times.
Міністри ще обговорюватимуть пропозиції стосовно зміни "таксономії" енергетики, тобто системи фінансової класифікації, щоб перекваліфікувати проєкти в атомну енергетику як стійкі інвестиції.
Очікується, що це призведе до скасування рішення Казначейства, прийнятого ще у 2021 році, про виключення ядерної енергетики з так званої системи зелених інвестицій.
Цей крок перегукується з рішенням Європейської комісії торік віднести ядерну енергетику та деякі види газу до "зелених" інвестицій, що викликало юридичні претензії з боку Грінпіс та коаліції WWF і Client Earth.
Міністри прагнуть прискорити програму, яка страждає від затримок і перевитрат на єдиній новій атомній електростанції, що будується в Хінклі-Пойнті в Сомерсеті. Уряд разом з французькою державною компанією EDF намагається залучити 20 млрд фунтів приватного фінансування для наступної електростанції в Сайзуеллі в графстві Саффолк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
|Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В МАГАТЕ підтримали перепризначення Гроссі гендиректором на другий термін
|Британія може визнати атомну енергетику «зеленою»
|У Туреччині визначилися з датою виборів президента та парламенту
|Вірменія відмовилася від квоти заступника генсека ОДКБ
|США закликають великі торгові доми не відмовлятися від операцій з російською нафтою
|Британія підозрює росіян у використанні місцевих компаній для відмивання прибутків від війни в Україні - Bloomberg
Бізнес
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3
|До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону
|Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем