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АНАЛІТИКА

У Білорусі страчуватимуть за держзраду чиновників і вояків

 

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко узаконив у країні смертну кару для чиновників і військових в разі скоєння ними "державної зради". Відповідний закон Лукашенко підписав у четвер, 9 березня, повідомляє

провладний білоруський Telegram-канал "Пул первого".

Підписаний Лукашенком нормативний акт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності" передбачає поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену посадовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади. Водночас за зраду державі, скоєну посадовцем або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виключної міри покарання - смертної кари.

7 грудня Палата представників (нижня палата парламенту - Ред.) Білорусі підтримала в першому читанні законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", що містив пункт про запровадження смертної кари за зраду державі. 21 лютого ці законодавчі зміни було ухвалено в другому читанні. А вже 22 лютого законопроєкт підтримали члени Ради Республіки (верхня палата парламенту - Ред.) Білорусі.

Нагадаємо, торік у Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту. Білорусь - єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання. Утім, протягом останніх десяти років її застосовували рідко.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Білорусь
 

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