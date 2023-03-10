Білий дім запитує $842 млрд на оборону в бюджеті на 2024 фінансовий рік

Адміністрація США бажає одержати фінансування Міноборони на 2024 фінансовий рік у розмірі $842 млрд - на 3,2% більше, ніж у 2023 фінансовому році, повідомляє в четвер Defense news з посиланням на проєкт оборонного бюджету.

"Згідно з проєктом бюджету, представленим у четвер адміністрацією президента Джо Байдена, витрати Міноборони мають зрости у 2024 фінансовому році до $842 млрд - на 3,2% більше порівняно з 2023 фінансовим роком", - зазначає видання.

"Проєкт бюджету передбачає виділення $6 млрд на підтримку України, проте незрозуміло, чи призначені ці гроші для військової або економічної допомоги", - продовжує Defense news.

Ще $37,7 млрд мають піти на продовження модернізації ядерних арсеналів, $9,1 млрд - на нарощування оборонного потенціалу США в Тихоокеанському регіоні.

Також Білий дім хоче оптимізувати і модернізувати військове суднобудування, що включає в себе оптимізацію роботи чотирьох основних військово-морських верфей. Адміністрація має намір продовжити реформувати сили атомних підводних човнів, оснащених балістичними ракетами (ракетні підводні крейсери стратегічного призначення), зокрема "підвищувати їх смертоносність і виживаність, і особливо, посилювати їхню перевагу в діях під водою".

Бюджет також передбачає інвестиції в найбільш важливі технології та ключові сектори військово-промислового комплексу США, включно з мікроелектронікою, виробництвом підводних човнів і боєприпасів, біовиробництвом.

Пропонується виділити й кошти для Міненерго з метою сприяти партнерству США, Британії та Австралії AUKUS.

Напередодні агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що військовий бюджет на 2024 фінансовий рік "буде одним із найбільш значних військових бюджетів країни в мирний час, із $170 млрд на закупівлі озброєнь і $145 млрд на наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки, причому обидва показники є рекордними".

У грудні 2022 року американські законодавці схвалили виділення на 2023 фінансовий рік $817 млрд для Пентагону.