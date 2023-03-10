Фінансові новини
- |
- 10.03.23
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Для противаги Китаю. Австралія купить у США до п'яти перспективних підводних човнів
09:18 10.03.2023 |
Австралія придбає п'ять американських атомних підводних човнів класу "Вірджинія" у 2030-х роках у рамках історичної оборонної угоди між Вашингтоном, Канберрою та Лондоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що найближчими роками один підводний човен США відвідає австралійські порти. Двоє офіційних осіб США за умов анонімності заявили, що після щорічних відвідувань портів Вашингтон розмістить кілька підводних човнів у Західній Австралії приблизно до 2027 року.
На початку 2030-х років Австралія придбає 3 підводні човни класу "Вірджинія" та отримає доступ до придбання ще двох кораблів у рамках програми AUKUS.
Сьогодні на озброєнні Австралії перебувають шість підводних човнів класу Collins, термін служби яких продовжили до 2036 року.
Відповідно до програми AUKUS, США та Британія погодилися надати Австралії технології та можливості для розгортання атомних підводних човнів у рамках спільних зусиль щодо протидії зростаючій загрозі, що походить від Китаю.
Протягом наступних п'яти років австралійські робітники приїжджатимуть на верфі США для навчання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
|Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Палата представників Бельгії визнала Голодомор геноцидом українців
|У Білорусі страчуватимуть за держзраду чиновників і вояків
|США із союзниками заморозили понад 58 млрд доларів російських олігархів через санкції
|Білий дім запитує $842 млрд на оборону в бюджеті на 2024 фінансовий рік
|Саудівська Аравія хоче від США ядерної допомоги для миру з Ізраїлем, - WSJ
|Для противаги Китаю. Австралія купить у США до п'яти перспективних підводних човнів
|Вперше в історії. Сі Цзіньпіна втретє обрали керівником Китаю
Бізнес
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3
|До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону
|Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна