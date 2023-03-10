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Туреччина раптово припинила транзит санкційних товарів в Росію
23:52 09.03.2023 |
Митна система Туреччини раптово почала блокувати оформлення санкційних вантажів до Росії, транзит товарів "паралельного імпорту" товарів зупинився.
Про це повідомило російське видання "Коммерсант".
Для учасників ринку такий крок став несподіванкою, наразі вони терміново шукають альтернативні шляхи ввозу підсанкційних товарів до РФ.
За їхніми словами, застрягли товари, які йдуть до Росії через паралельний імпорт.
"Ще вчора ми почали отримувати повідомлення від агентів про те, що скасовуються раніше узгоджені букінги вильотів. Сказали, що причина полягає в тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до Росії.
Вчора ж увечері почали отримувати листи про те, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів нетурецького походження. Сьогодні вранці спробували ще раз оформити, але система справді все блокує", - розповів гендиректор однієї з російських логістичних компаній Георгій Властопуло.
Деякі співрозмовники видання пов'язують зупинку транзиту санкційних вантажів із недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Крім цього, видання пише, що тиску зазнають і Об'єднані Арабські Емірати, які стали центром постачання електроніки до Росії.
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