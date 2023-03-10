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АНАЛІТИКА

У ЄС уперше з 2016 року зросла народжуваність

 

Кількість народжених на території Європейського Союзу дітей у 2021 році вперше була більшою, ніж роком раніше - це перше зростання цього показника з 2016-го.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать дані Євростату, опубліковані в четвер.

У 2021 році в ЄС народилися 4,09 мільйона дітей - це трохи більше, ніж у 2020-му, коли новонароджених було 4,07.

"Загалом спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей, народжених в ЄС, яка розпочалася у 2008 році (4,68 мільйона дітей)", - зауважують в Євростаті.

Загальний коефіцієнт народжуваності (кількість новонароджених, які припадають на одну жінку репродуктивного віку) в ЄС у 2021 році становив 1,53.

Цей показник був найвищим у Франції (1,84), Чехії (1,83), Румунії (1,81) та Ірландії (1,78), а найнижчим - на Мальті (1,13), в Іспанії (1,19) та Італії (1,25).

"Коефіцієнт народжуваності у 2021 році був трохи нижчим за піковий показник 2016 року (1,57), але збільшився порівняно з 2001 роком (1,43)", - відзначає статистичне відомство ЄС.

Євростат не наводить причин можливого зростання народжуваності, та, як зазначає Politico, це може бути пов'язане з пандемією коронавірусу й запровадженими нею обмеженнями.

Тоді як у 2020-му, коли COVID-19 щойно з'явився, народжуваність у країнах Євросоюзу скоротилась, наступного року, як уже повідомляли деякі країни, вона зросла.
Ключові теги: ЄС
 

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