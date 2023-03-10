Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден запропонував виділити понад 6 мільярдів доларів на допомогу Україні у 2024 році

 

Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Згідно з документом, Байден запропонував виділити на підтримку України у 2024 році понад 6 мільярдів доларів.

Це збільшить загальні витрати США на допомогу Україні та її сусідам до більш ніж 80 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Варто зауважити, що для того, щоб така ініціатива набула чинності, її має затвердити Конгрес США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на вчора, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1242  0,04 0,10 38,8768  0,10 0,26
EUR 39,9597  0,06 0,15 40,8823  0,19 0,46

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес