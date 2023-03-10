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Байден запропонував виділити понад 6 мільярдів доларів на допомогу Україні у 2024 році
23:31 09.03.2023 |
Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Згідно з документом, Байден запропонував виділити на підтримку України у 2024 році понад 6 мільярдів доларів.
Це збільшить загальні витрати США на допомогу Україні та її сусідам до більш ніж 80 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення росіян.
Варто зауважити, що для того, щоб така ініціатива набула чинності, її має затвердити Конгрес США.
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