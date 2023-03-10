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Голова Китаю є найпильнішим спостерігачем за війною в Україні, - директор ЦРУ
23:24 09.03.2023 |
Лідер КНР Сі Цзіньпін стежить за війною Росії проти України на тлі своїх планів щодо Тайваню. Він є найпильнішим спостерігачем.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
"Я думаю, що ніхто не спостерігав за діями Володимира Путіна (російського диктатора - ред.) в Україні так уважно, як Сі Цзіньпін, і я думаю, що він був протверезжений певною мірою, принаймні це наш аналіз, тим, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і понести деякі короткострокові економічні витрати на користь накладення ще більших довгострокових економічних витрат на Росію", - сказав він під час слухань у Конгресі.
За його словами, лідер КНР має враховувати такий факт єдності Заходу, коли він вирішить низку внутрішніх проблем у своїй країні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати Америки матимуть уроки з війни в Україні для планування можливої оборони Тайваню у разі нападу Китаю.
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