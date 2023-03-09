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АНАЛІТИКА

США ввели санкції проти банків, через які Іран отримував мільярди в обхід обмежень

 

Сполучені Штати ввели санкції проти 39 фінансових установ, які створювали "тіньову банківську мережу", через яку Іран отримував мільярдні прибутки в обхід обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Як повідомляється, ця структура дозволяла отримувати доступ до міжнародної фінансової системи іранським компаніям Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial. Co. (PGPICC) та Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), які пов'язані з торгівлею нафтопродуктами.

Згідно з інформацією Іранські біржі створюють підставні компанії за кордоном, щоби здійснювати торгівлю від імені своїх іранських клієнтів, при цьому операції з іноземною валютою ведуться через внутрішні бухгалтерські книги. Ці схеми дозволяли іранському режиму отримувати мільярдні статки.

"Іран культивує складні мережі ухилення від санкцій, де іноземні покупці, біржі та десятки підставних компаній спільно допомагають іранським компаніям, які потрапили під санкції, продовжувати торгівлю", - зазначив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Іран
 

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