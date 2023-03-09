Фінансові новини
- |
- 09.03.23
- |
- 21:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Рада ЄС схвалила запровадження безвізу з Косовом
20:06 09.03.2023 |
Рада ЄС у четвер 9 березня ухвалила рішення, що передбачає право для власників косовських паспортів на безвізові поїздки до Євросоюзу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Ради.
Безвізовий режим дозволить власникам паспортів, виданих Косовом, перебувати у ЄС 90 днів протягом 180-денного періоду без необхідності отримувати візу.
Безвізовий режим почне діяти з моменту набуття чинності Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) або з 1 січня 2024 року, залежно від того, що настане раніше.
Безвіз із Косовом ще має ухвалити Європейський парламент, перш ніж нові правила будуть підписані та опубліковані в офіційному журналі ЄС.
Єврокомісія запропонувала скасувати візовий режим для власників паспортів, виданих Косовом, з огляду на значний прогрес по всіх блоках дорожньої карти лібералізації візового режиму.
Звільнення від візової вимоги щодо Косова забезпечить єдиний візовий режим для всього Західно-Балканського регіону.
Донині Косово залишається єдиною країною на Західних Балканах, де громадянам потрібна віза для в'їзду до ЄС, незважаючи на те, що воно виконало всі умови, встановлені Єврокомісією у 2018 році.
Косово також подало заявку на членство в ЄС у грудні 2022 року, але очікує, що зіткнеться з жорсткою опозицією, оскільки п'ять країн-членів не визнають незалежність Косова від Сербії.
Щодо роботи системи ETIAS, то генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ Європейської комісії відклав її запуск до 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
|Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США ввели санкції проти банків, через які Іран отримував мільярди в обхід обмежень
|Рада ЄС схвалила запровадження безвізу з Косовом
|Ердоган поступається кандидату від опозиції на виборах президента Туреччини – опитування
|У Бельгії заборонять рекламу азартних ігор
|Єврокомісія об'єднує Україну та Румунію для спільних робіт у дельті Дунаю
|Україна відкрила ринок ПАР для експорту перероблених яєчних продуктів - МЗС
|«Це не може тривати»: директор МАГАТЕ обурений наслідками обстрілів українських АЕС
Бізнес
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3
|До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону
|Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»