Ердоган поступається кандидату від опозиції на виборах президента Туреччини – опитування

Кандидат у президенти від об'єднаної опозиції Туреччини Кемаль Киличдароглу може перемогти на виборах у травні 2023 року чинного багаторічного турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це свідчить останнє опитування агенції ORC Araştirma, яке цитує "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, проведеним 4-6 березня серед 1850 респондентів у третині турецьких провінцій, 43,2% виборців проголосували б за Ердогана, а 56,8% - за Киличдароглу.

При цьому в січневому опитуванні цієї ж агенції, коли одного кандидата від опозиції ще не було висунуто, президент Туреччини перемагав би будь-кого з них, включно з Киричдароглу (42,5% проти 41,8%).

Нагадаємо, на початку тижня шість опозиційних партій Туреччини, які утворюють Національний альянс, узгодили єдиного кандидата на президентських виборах 14 травня - Кемаля Киричдароглу, лідера найбільшої в альянсі Республіканської народної партії.

Разом із ним у статусі кандидатів у віцепрезиденти будуть балотуватися представники другої найбільшої партії Національного альянсу - "Хорошої партії" - Екрем Імамоглу, мер Стамбула, ув'язнений за нібито неповагу до влади, й мер Анкари Мансур Яваш.

Опозиційний альянс пообіцяв відновити парламентську демократію в Туреччині, якщо вони переможуть Ердогана, скасувавши запроваджену ним президентську систему. Опоненти кажуть, що система, яка була мінімально схвалена на референдумі 2017 року і встановлена після виборів у 2018 році, перетворилася на "одноосібне правління" без системи стримувань і противаг.

Нагадаємо, цьогорічні вибори президента й парламенту Туреччини мали відбутися в червні, але влада перенесла їх на травень, пояснивши рішення тим, що червень збігатиметься з літніми і релігійними святами.

Після руйнівних землетрусів у Туреччині постало питання про можливе перенесення виборів, але Ердоган нещодавно заявив, що планів змінювати нинішню дату голосування - 14 травня - немає.