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У Бельгії заборонять рекламу азартних ігор
19:06 09.03.2023 |
Бельгійський уряд вирішив заборонити рекламу азартних ігор на різних платформах з 1 липня з метою боротьби із залежністю та боргами.
Про це заявив міністр юстиції Вінсент Ван Квікенборн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Уряд глибоко стурбований впливом величезної кількості реклами азартних ігор, з якою стикається наше суспільство", - сказав Ван Квікенборн.
"А для тих, хто хоче позбавитися ігрової залежності, цунамі реклами азартних ігор є додатковою проблемою", - додав він.
Реклама азартних ігор буде заборонена на телебаченні, радіо, у кінотеатрах, в журналах та газетах і в громадських місцях. Онлайн-реклама на веб-сайтах та соціальних мережах також буде заборонена.
З 1 січня 2025 року буде запроваджено додаткову заборону реклами на стадіонах, а з 1 січня 2028 року гральні компанії більше не зможуть спонсорувати професійні спортивні клуби, наприклад, футбольні команди.
Уряд стверджує, що заборона запроваджена після наукових досліджень, які показали, що реклама сприяє розвитку ігрової залежності та виникненню боргів, пов'язаних з азартними іграми.
Нагадаємо, у Молдові заборонили рекламу азартних ігор, включаючи лотереї та спортивні парі, у 2021 році.
Косово ж у 2019 році заборонило всі азартні ігри на десятиліття після вбивства двох співробітників казино минулого тижня.
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