Єврокомісія збільшує річний бюджет Erasmus+, виділяючи 100 млн євро для українців

Європейська комісія переглянула бюджет програми Erasmus+ на 2023 рік, довівши загальну суму до 4,43 млрд євро у світлі підтримки України, проти якої РФ веде агресію.

"Загальний бюджет програми на цей рік було переглянуто у бік збільшення до нової загальної суми в 4,43 млрд євро, що є найвищим річним фінансовим обсягом, коли-небудь досягнутим програмою Erasmus+", - йдеться в повідомленні Єврокомісії, поширеному в четвер у Брюсселі.

У ЄК зазначили, що переглянута робоча програма охоплює початкові асигнування в розмірі 100 млн євро з бюджету Erasmus+ на 2027 рік для підтримки проєктів, що просувають освітню діяльність і сприяють інтеграції людей, які рятуються від війни в Україні, в нове середовище навчання, а також діяльність, яка підтримує організації, учнів і персонал в Україні.

"Передбачувані кошти посилять діяльність, що проводиться для українців, які рятуються від війни, за рахунок додаткової підтримки організацій-бенефіціарів Erasmus+. Фінансовані заходи можуть варіюватися від курсів мовної та культурної інтеграції, інструментів вивчення мови, адресованих викладачам або учням, до стипендій або загальної фінансової підтримки в усіх секторах Erasmus+ для учнів і викладачів", - пояснили в ЄК.

Окрім того, йдеться і про посилення міжнародного аспекту Erasmus+ завдяки збільшенню бюджету на 31 млн євро, які буде спрямовано на реалізацію проєктів мобільності та нарощування потенціалу у сфері вищої освіти з метою підтримки проєктів міжнародного співробітництва.

Буде також надано підтримку проєкту структурної реформи, що спрямований на створення відкритого цифрового освітнього середовища з метою надання якісної освіти та навчання студентів, які вступають до українських закладів вищої освіти, для біженців з України або студентів-внутрішньо переміщених осіб. "Це також надасть освітні можливості ширшій українській спільноті за кордоном на основі співпраці між українськими та іншими європейськими університетами", - наголошується в пресрелізі.

У ЄК поінформували, що на підставі відкритих конкурсів заявок на проєкти будь-який державний або приватний орган, що працює у сфері освіти, навчання, молоді та спорту, може подати заявку на фінансування за допомогою національних агенцій Erasmus+, розташованих у всіх державах-членах ЄС і третіх країнах, пов'язаних із програмою. "У межах загального конкурсу пропозицій Erasmus+ відбувається кілька раундів подання заявок. Наступний, орієнтований на партнерські відносини з додатковим пріоритетом для учнів, викладачів і співробітників з України, відкриється 22 березня 2023 року", - повідомляє Єврокомісія.

Створена понад 35 років тому, Erasmus+ є однією з найзнаковіших програм ЄС, і на сьогодні у ній взяли участь понад 13 мільйонів осіб. Із загальним бюджетом, доступним для Erasmus+ з 2021-го до 2027 року, у розмірі 26,2 млрд євро, доповненим приблизно 2,2 млрд євро із зовнішніх інструментів ЄС, програма призначена для підтримки ще більшої кількості учасників та ідей у Європі та за її межами.