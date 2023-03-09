Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євросоюз збільшив імпорт скрапленого газу на 68% для відмови від газу з Росії

 

Попит на газ у Європі з серпня 2022 року по січень цього року впав на 42 мільярди кубометрів, Єврокомісія пропонуватиме продовжити дію добровільного обмеження споживання газу.

Про це єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, виступаючи у Європарламенті.

"Я збираюся запропонувати державам-членам продовжити добровільне скорочення попиту (на газ, - ред.) на 15% до наступного року. Це добре спрацювало, і це найкраща гарантія досягнення належного рівня запасів до листопада", - сказала Сімсон.

Термін дії цього заходу, якщо його не буде продовжено, спливає у березні 2023 року.

Вона також наголосила на необхідності збільшувати потужності відновлюваної енергетики.

Єврокомісарка розповіла, що минулого року Європа різко зменшила імпорт російського трубопровідного газу приблизно до 20 мільярдів кубометрів, значно розширивши можливості для імпорту скрапленого газу (LNG).

За її словами, менш ніж за рік кількість терміналів регазифікації LNG у ЄС зросла до 23, ще 8 нових терміналів знаходяться на стадії розробки. Це збільшить потужність регазифікації у ЄС до 227 млрд кубометрів до 2024 року з поточних 178 млрд кубометрів.

Загальний імпорт LNG до ЄС становив 80 млрд кубометрів у 2021 році та 135 млрд кубометрів у 2022 році, збільшившись на 68%.

Як повідомлялося, за даними Eurostat, споживання природного газу в ЄС у період із серпня 2022 року до січня 2023 року знизилося на 19,3% у порівнянні з середнім споживанням газу за ті ж місяці з 2017 року.

Раніше ЄС встановив мету скоротити споживання газу на період із серпня 2022 року по березень 2023 року на 15%. Відповідне рішення є частиною плану REPowerEU щодо припинення залежності ЄС від російських викопних видів палива.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1242  0,04 0,10 38,8768  0,10 0,26
EUR 39,9597  0,06 0,15 40,8823  0,19 0,46

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес