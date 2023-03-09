Євросоюз збільшив імпорт скрапленого газу на 68% для відмови від газу з Росії

Попит на газ у Європі з серпня 2022 року по січень цього року впав на 42 мільярди кубометрів, Єврокомісія пропонуватиме продовжити дію добровільного обмеження споживання газу.

Про це єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, виступаючи у Європарламенті.

"Я збираюся запропонувати державам-членам продовжити добровільне скорочення попиту (на газ, - ред.) на 15% до наступного року. Це добре спрацювало, і це найкраща гарантія досягнення належного рівня запасів до листопада", - сказала Сімсон.

Термін дії цього заходу, якщо його не буде продовжено, спливає у березні 2023 року.

Вона також наголосила на необхідності збільшувати потужності відновлюваної енергетики.

Єврокомісарка розповіла, що минулого року Європа різко зменшила імпорт російського трубопровідного газу приблизно до 20 мільярдів кубометрів, значно розширивши можливості для імпорту скрапленого газу (LNG).

За її словами, менш ніж за рік кількість терміналів регазифікації LNG у ЄС зросла до 23, ще 8 нових терміналів знаходяться на стадії розробки. Це збільшить потужність регазифікації у ЄС до 227 млрд кубометрів до 2024 року з поточних 178 млрд кубометрів.

Загальний імпорт LNG до ЄС становив 80 млрд кубометрів у 2021 році та 135 млрд кубометрів у 2022 році, збільшившись на 68%.

Як повідомлялося, за даними Eurostat, споживання природного газу в ЄС у період із серпня 2022 року до січня 2023 року знизилося на 19,3% у порівнянні з середнім споживанням газу за ті ж місяці з 2017 року.

Раніше ЄС встановив мету скоротити споживання газу на період із серпня 2022 року по березень 2023 року на 15%. Відповідне рішення є частиною плану REPowerEU щодо припинення залежності ЄС від російських викопних видів палива.