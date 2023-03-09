США отримали ордер на арешт літака Boeing «Роснєфті»

США у середу, 8 березня, отримали ордер на арешт літака Boeing російської нафтової компанії "Роснефть", вартість якого перевищує 25 млн доларів.

Про це повідомило Міністерство юстиції США, пише Reuters.

Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка санкціонував конфіскацію на підставі порушень експортного контролю та санкцій проти Росії.

Відтоді, як санкції проти Росії набули чинності, вироблені в США літаки Boeing 737-7JU щонайменше сім разів залишали та поверталися в Росію.

"Порушивши експортний контроль Міністерства торгівлі, "Роснефть" перетворила свій літак на контрабанду", - заявив представник Міністерства юстиції Ендрю Адамс.

Реактивний літак Boeing востаннє був у Сполучених Штатах у березні 2014 року та, як вважають, перебуває в Росії або прямує до чи з Росії, додали в Мінюсті.

"Сьогоднішній примусовий захід демонструє, що російським компаніям і олігархам, які відверто ухиляються від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами у відповідь на невиправдану війну проти народу України, доводиться платити певну ціну", - заявив прокурор США Бреон Піс.