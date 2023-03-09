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Нідерланди обмежать експорт мікросхем у Китай у межах ініціативи США
13:06 09.03.2023 |
Уряд Нідерландів у середу підтвердив, що запровадить нові експортні обмеження на обладнання для виробництва мікросхем проти Китаю в межах запровадженої минулого року ініціативи Сполучених Штатів.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у відповіді міністерки зовнішньої торгівлі Нідерландів Ліше Шрайнемахер на запит парламенту.
"З огляду на технологічний розвиток і геополітичний контекст, уряд дійшов висновку, що для (між)національної безпеки необхідно розширити чинний експортний контроль на конкретне виробниче обладнання для напівпровідників", - йдеться у відповіді.
Як пояснює Шрайнемахер, Нідерланди прагнуть запобігти використанню власних технологій у військових системах або зброї масового знищення, а також хочуть уникнути втрати своєї лідерської позиції у виробництві найсучасніших інструментів для виробництва мікросхем.
За інформацією Politico, США й Нідерланди досягли угоди про запровадження нових обмежень на експорт передових технологій виробництва мікросхем до Китаю наприкінці січня, але до цього часу голландський уряд не коментував її публічно.
Угода, до якої також долучилася Японія, стосується лише трьох країн, в яких розташовані виробники сучасних машин для друку мікрочипів. Це ініціатива США, спрямована на те, щоб припинити постачання найсучасніших чипів до Китаю.
Зазначимо, що раніше ЗМІ виявили шляхи незаконного постачання мікросхем нідерландських компаній до Росії через Китай.
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