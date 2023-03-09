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Владу Грузії звинуватили у брехні про «відкликання» скандального проєкту: це процедурно неможливо
12:59 09.03.2023 |
Заява грузинської правлячої коаліції про "відкликання" ухваленого в першому читанні законопроєкту "про іноагентів" суперечить правилам парламенту і не може бути втілена.
Про це свідчать заяви грузинських юристів, експертів та фахівців з конституційного права та політиків, повідомляє "Європейська правда".
Як повідомлялося, у четвер вранці, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що відкликала скандальний законопроєкт про "іноагентів", який був ухвалений у першому читанні на початку тижня, збуривши грузинське суспільство. Ця заява викликала позитивну реакцію міжнародних партнерів - зокрема, Євросоюз привітав відкликання проєкту.
Однак наразі про відкликання відомо лише зі слів влади, а експерти стверджують, що цей крок є неможливим. "Грузія online" цитує конституціоналіста Вахушті Менабде: "Закон, ухвалений у першому читанні, відкликанню не підлягає". Експерт також нагадав, що влада зареєструвала два проєкти, а відкликати пообіцяла один - саме той, з яким це неможливо зробити. Водночас другий проєкт, що передбачає жорсткіше покарання для "іноагентів", можливо відкликати, якщо всі його ініціатори зверніться з таким проханням до парламенту.
Те саме стверджує юристка Ліна Гвініанідзе. "Немає процедури відкликання проєкту, що пройшов перше читання. Такий законопроєкт має бути винесений на голосування і відхилений", - заявила вона. "Вони відступили лише на словах. Неможливо відкликати проєкт, ухвалений у першому читанні", - підтримав її неурядовий експерт Сергі Капанадзе.
А опозиційна депутатка Ані Цитлідзе, яку цитує "Мтварі" заявила, що навіть у разі відхилення проєкту комітетами та сесійною залою є можливість повернутися до його розгляду протягом місяця.
Зважаючи на це, активісти вже заявили, що протести триватимуть попри заяву влади.
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