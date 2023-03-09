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Іспанка відсудила в колишнього чоловіка компенсацію за 25 років хатньої роботи
10:52 09.03.2023 |
Суд іспанського регіону Андалусія зобов'язав чоловіка виплатити своїй колишній дружині 200 тисяч євро за 25 років неоплачуваної домашньої праці, розрахованої на основі мінімальної заробітної плати протягом усього їхнього шлюбу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Як розповіла в інтерв'ю місцевим ЗМІ жінка, ім'я якої не розкривається, її колишній чоловік "не хотів, щоб вона працювала" поза домом. Він, однак, дозволяв їй працювати у своїх спортзалах у ролі піарниці й менеджера.
"Я присвятила себе виключно домашній роботі, доглядаючи за чоловіком і будинком... Я опинилася в становищі, в якому я не могла робити нічого іншого ", - пояснила жінка.
Крім того, шлюбний контракт між чоловіком і жінкою передбачав роздільне володіння майном - тобто все, що заробляє кожна зі сторін, належить тільки їй. У такому разі після розлучення жінка, яка не працювала, не могла б претендувати ні на що.
У результаті суд задовольнив позов жінки проти чоловіка, зобов'язавши останнього виплатити 204 624,86 євро, виходячи з річної мінімальної заробітної плати" за весь час їхнього шлюбу.
Колишнього чоловіка також зобов'язали виплачувати позивачці щомісячну допомогу по догляду за дочками, одна з яких неповнолітня, а інша - старше 18 років. Сама жінка каже, що вирок її "дуже втішив", бо вона, вважає, на нього заслуговує.
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