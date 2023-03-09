Японський виробник дизельних двигунів Yanmar йде з РФ

Японський виробник двигунів і техніки Yanmar оголосив про повне припинення своєї діяльності в Росії. Очікується, що припинення діяльності набуде чинності на початку квітня 2023 року.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Yanmar припинить всі операції в нашій місцевій дочірній компанії, ТОВ "Янмар РУС", як тільки будуть завершені відповідні процедури. Очікується, що припинення діяльності набуде чинності на початку квітня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ТОВ "Янмар РУС", розташоване в Москві, здійснювало продаж та обслуговування промислового обладнання та запчастин з лютого 2014 року.

"У зв'язку з призупиненням поставок продукції до Росії та платежів з Росії, ТОВ "Янмар РУС" вже призупинило свою діяльність в РФ з березня 2022 року, за винятком деяких операцій, таких як обслуговування клієнтів.

Компанія Yanmar уважно стежить за розвитком ситуації, але визначила, що продовження нашого бізнесу в Росії за нинішніх обставин є неможливим", - додали в Yanmar.

Yanmar була заснована в Осаці (Японія) 1912 року і стала першою компанією, якій вдалося створити компактний дизельний двигун 1933 року.

На сьогодні компанія виробляє дизельні двигуни, зокрема для яхт, промислове обладнання, сільськогосподарську та будівельну техніку, енергетичні системи та верстати.