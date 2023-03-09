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АНАЛІТИКА

Японський виробник дизельних двигунів Yanmar йде з РФ

 

Японський виробник двигунів і техніки Yanmar оголосив про повне припинення своєї діяльності в Росії. Очікується, що припинення діяльності набуде чинності на початку квітня 2023 року.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Yanmar припинить всі операції в нашій місцевій дочірній компанії, ТОВ "Янмар РУС", як тільки будуть завершені відповідні процедури. Очікується, що припинення діяльності набуде чинності на початку квітня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ТОВ "Янмар РУС", розташоване в Москві, здійснювало продаж та обслуговування промислового обладнання та запчастин з лютого 2014 року.

"У зв'язку з призупиненням поставок продукції до Росії та платежів з Росії, ТОВ "Янмар РУС" вже призупинило свою діяльність в РФ з березня 2022 року, за винятком деяких операцій, таких як обслуговування клієнтів.

Компанія Yanmar уважно стежить за розвитком ситуації, але визначила, що продовження нашого бізнесу в Росії за нинішніх обставин є неможливим", - додали в Yanmar.

Yanmar була заснована в Осаці (Японія) 1912 року і стала першою компанією, якій вдалося створити компактний дизельний двигун 1933 року.

На сьогодні компанія виробляє дизельні двигуни, зокрема для яхт, промислове обладнання, сільськогосподарську та будівельну техніку, енергетичні системи та верстати.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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