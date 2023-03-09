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ЄС розкритикував британський план боротьби з нелегальною міграцією
09:25 09.03.2023 |
Європейський Союз попередив Велику Британію, що її переслідування мігрантів, які перетинають протоку Ла-Манш, порушує міжнародне право.
Про це в інтерв'ю Politico заявила Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, передає "Європейська правда".
Вона заявила, що у вівторок розмовляла з міністром внутрішніх справ Великої Британії Суеллою Браверман.
"Я говорила з британським міністром вчора про це і сказала їй, що вважаю це порушенням міжнародного права", - сказала Йоханссон.
Коментарі Йоханссон є останньою міжнародною реакцією на законопроєкт британського уряду про нелегальну міграцію, який був представлений на цьому тижні з метою зупинити малі човни, що прибувають до берегів країни.
У відповідь на коментарі Йоханссон, представник Міністерства внутрішніх справ Великобританії підтвердив, що розмова відбулася, але сказав, що Бреверман "розмовляла з комісаром до її заяви в парламенті і публікації законопроєкту".
"Вона не погодилася з комісаром і попросила її ознайомитися з деталями законопроєкту після його публікації" - сказав представник МВС Британії.
Уряд Британії прагне полегшити затримання і депортацію людей, які прибувають в країну нелегальним шляхом, і Бреверман стверджує, що, хоча країна "завжди буде підтримувати найбільш вразливих у світі", нинішні обсяги "перевантажили нашу систему надання притулку". Прем'єр-міністр Ріші Сунак зробив "зупинку човнів" одним зі своїх ключових пріоритетів.
Але Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) заявило у вівторок, що британський законопроєкт означатиме "заборону притулку", оскільки "позбавляє права шукати притулку" тих, хто прибуває нелегально, "незалежно від того, наскільки щирими і переконливими можуть бути їхні претензії".
Йоханссон, яка як комісар з питань внутрішніх справ відповідає за політику ЄС у сфері міграції та притулку, вказала на британську систему надання притулку, яка наразі стикається зі значним відставанням у розгляді заявок.
"У Британії дуже, дуже повільна система надання притулку", - сказала Йоханссон, додавши, що люди мають право просити притулку - навіть якщо їхні прохання в кінцевому підсумку відхиляються.
За словами Йоханссон, в ЄС існує прагнення до того, щоб "ті, хто, ймовірно, не потребує міжнародного захисту, все одно мали право на розгляд їхніх заяв - але набагато швидше". У такому випадку, за її словами, повернення, у разі необхідності, може відбуватися набагато швидше.
ЄС не бере безпосередньої участі в політиці надання притулку у Великій Британії. Натомість міграція через Ла-Манш є переважно двостороннім питанням між Францією та Великою Британією.
За останні два роки кількість мігрантів, що прибувають на англійське узбережжя, зросла більш ніж удвічі, і вирішення цієї проблеми стало одним з п'яти ключових пріоритетів, окреслених у січні прем'єр-міністром Ріші Сунаком.
Зокрема у 2022 році рекордна кількість людей перетнула Ла-Манш до Великої Британії на малих суднах. А загалом чиста міграція до Британії зросла до рекордного рівня в 504 тисячі осіб за рік до червня 2022 року.
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