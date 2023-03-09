Керівна партія Грузії після протестів відкликала скандальний законопроєкт про «іноагентів»

Політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості оприлюднила спільну заяву, в якій йдеться про те, що вони відкликали підтриманий ними законопроєкт про іноземних агентів, який називають "російським законом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал Mtavari.

Як зазначається у заяві, відбулися консультації між політрадою "Грузинської мрії", "Сили народу" та членами парламентської більшості щодо поточних політичних процесів навколо закону "Про прозорість іноземного впливу".

"Ми бачимо, що прийнятий законопроект викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла представити законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину громадськості. До законопроєкту був прикріплений неправдивий ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини суспільства як відхід від європейського курсу" - йдеться у заяві.

"Ми повинні максимально дбати про мир, спокій та економічний розвиток в нашій країні, а також про прогрес Грузії на шляху європейської інтеграції. Тому необхідно витрачати енергію кожного нашого співгромадянина не на протистояння, а на розвиток країни в правильному напрямку" - заявили у "Грузинській мрії".

Як зазначається, "враховуючи все вищевикладене, як влада, відповідальна перед кожним членом суспільства, ми прийняли рішення беззастережно відкликати законопроєкт".

При цьому у владі планують після того як емоційний фон вщухне краще пояснити суспільству, для чого був цей законопроєкт.

"Грузія буде підтримувати мир і стабільність і продовжуватиме рухатися до Європи з гідністю, що є принциповим вибором грузинського суспільства", - йдеться в заяві.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Протягом усієї ночі з 8 на 9 березня у Тбілісі також відбувалися протести проти закону про "іноагентів", а силовики їх розганяли.