Британія розмістить військову базу на півночі Норвегії для посилення НАТО в Арктиці

Британія у середу оголосила про заснування нової військової бази на крайній півночі Норвегії з метою посилення спроможностей Північноатлантичного альянсу в Арктиці.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Тимчасова база із назвою Camp Viking, розташована за 65 км на південь від Тромсе, буде "хабом" для високопрофесійних британських морпіхів, які будуть спеціалізуватися на діях у суворих арктичних умовах.

Норвегія має традицію не розміщувати у себе іноземних баз на постійній основі, тож Camp Viking буде функціонувати лише 10 років.

"Розташування бази - ідеальне для стримування потенційних загроз у регіоні і розташоване так, щоби за потреби Британія могла швидко стати на захист північного флангу НАТО і свого близького союзника, Норвегії", - зазначили у британському флоті.