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АНАЛІТИКА

ЄС хоче запровадити цифрові водійські права

 

Резиденти Європейського Союзу матимуть цифрову ліцензію за замовчуванням, але фізична ліцензія також буде доступна.

Європейська комісія представила ряд пропозицій, орієнтованих на водіння, включно з пропозицією про введення цифрових ліцензій.

Великі зміни чекають європейських водіїв, але Комісія каже, що це «спростить визнання водійських прав між державами-членами», а також зробить «набагато легшою заміну, продовження або обмін водійських прав».

Хоча цифрові ліцензії звучать досить просто, реалізувати їх легше сказати, ніж зробити. Зокрема, має бути домовленість між країнами ЄС щодо специфікацій, сумісності та безпеки, а також функцій перевірки.

Це може зайняти роки, але Європейська комісія пропонує, щоб цифрові водійські права були вибором за замовчуванням після початкового «періоду адаптації». Однак традиційні водійські права не зникнуть, оскільки Комісія каже, що водії зможуть отримати фізичні права, якщо вони цього захочуть.

Говорячи про ліцензії, Комісія хоче полегшити іноземцям їздити в Європі. Як вони пояснили, експатам «часто доводиться повторно проходити навчання та тестування водіїв, щоб отримати водійські права ЄС, незалежно від їхнього минулого досвіду водіння». Вони хочуть змінити це, щоб людям із певних країн не потрібно було проходити тестування чи навчання, щоб отримати ліцензію ЄС.

Пропозиції також спрямовані на підвищення безпеки шляхом оновлення підготовки водіїв і встановлення дворічного випробувального терміну для «водіїв-початківців». Цікаво, що тести можуть бути оновлені, щоб «оцінити знання та навички, пов'язані з передовими системами допомоги водієві та іншими автоматизованими технологіями».

Крім того, Комісія хоче притягнути водіїв до відповідальності, оскільки зазнається, що «у 2019 році близько 40% транскордонних правопорушень були скоєні безкарно, або через те, що порушник не був ідентифікований, або тому, що оплата не була стягнута». Для уникнення цього, владі країн ЄС нададуть доступ до національних реєстрів водійських посвідчень і розширять сферу охоплення порушень правил дорожнього руху. Крім перевищення швидкості та водіння в нетверезому стані, це включатиме, серед іншого, недотримання дистанції, небезпечний обгін і перетин суцільної білої лінії.

До речі, в Україні цифрові права водія вже діють, а нещодавно було оголошено про можливе застосування платформи «Дія» в Естонії.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

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