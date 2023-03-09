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АНАЛІТИКА

Біля парламенту Грузії знову збирається протест проти законів про «іноагентів»

Біля парламенту Грузії знову збирається протест проти законів про «іноагентів»

 

Біля парламенту Грузії почали збиратися учасники нового протесту проти законів про "іноагентів", після того як попередню акцію жорстко розігнали з водометами та сльозогінним газом.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Приходити до парламенту закликали лідери опозиції. Сюди ж пролягає маршрут маршу студентів із гаслом "Ні російському закону". Також туди планують прийти учасники Маршу за права жінок, які почали демонстрацію з площі Першої республіки.

Аналогічна студентська акція проходить також у Батумі, пише Interpressnews.

Також агентство повідомляє, що розгляд другого зі скандальних проєктів, який планували на 9 березня, поки відклали.

Нагадаємо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Протестувальників підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги".
Ключові теги: Грузія
 

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