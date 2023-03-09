Біля парламенту Грузії знову збирається протест проти законів про «іноагентів»

Біля парламенту Грузії почали збиратися учасники нового протесту проти законів про "іноагентів", після того як попередню акцію жорстко розігнали з водометами та сльозогінним газом.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Приходити до парламенту закликали лідери опозиції. Сюди ж пролягає маршрут маршу студентів із гаслом "Ні російському закону". Також туди планують прийти учасники Маршу за права жінок, які почали демонстрацію з площі Першої республіки.

Аналогічна студентська акція проходить також у Батумі, пише Interpressnews.

Також агентство повідомляє, що розгляд другого зі скандальних проєктів, який планували на 9 березня, поки відклали.

Нагадаємо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Протестувальників підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги".