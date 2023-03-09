Pratt & Whitney візьме участь у створенні високошвидкісного конвертоплана нового покоління разом із Bell Textron

Bell Textron оголосила, що до створення конвертоплана нового покоління долучився виробник авіаційних двигунів Pratt & Whitney. Компанія постачає силові установки, зокрема, для винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II і працює над двигуном для літака наступного покоління.

Конвертоплан розробляється в рамках програми Військово-повітряних сил Сполучених Штатів High-Speed Vertical Takeoff and Landing (HSVTOL). Bell Textron увійшла до списку з 11 компаній (із 200 претендентів), які отримали фінансування на проведення досліджень для розроблення високошвидкісного літального апарату з вертикальним зльотом і посадкою.

Згідно із заявою техаської компанії, Pratt & Whitney надасть передові рішення щодо силових установок для підтримки конвертоплана. Директор Bell Лі Андерсон (Lee Anderson) привітав приєднання Pratt & Whitney до проєкту. Паралельно з цим представник Pratt & Whitney Стівен Берд (Steven Burd) заявив, що нова силова установка дасть змогу Bell продемонструвати можливості HSVTOL нового покоління.

Конвертоплан зможе розвивати швидкість 740 км/год і матиме велику дальність польоту. Літальний апарат із вертикальним злетом і посадкою буде використовуватися для транспортування персоналу, завдавання ударів, а також для проведення розвідки, спостереження і рекогносцировки.