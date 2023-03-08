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Джеймі Даймон
Надання захисту українцям: ЄС підбив підсумки першого року
16:40 08.03.2023 |
Близько чотирьох мільйонів жителів України зараз проживають у Європейському Союзі, отримавши тимчасовий притулок. Зокрема, в Євросоюзі зараз живе майже п'ята частина всіх дітей України. Про це Європейська Комісія повідомила в середу, 8 березня, на пресконференції, присвяченій річниці ухвалення спеціальної директиви про тимчасовий захист для українців, які тікають від війни.
З початку повномасштабного вторгнення Росії загалом 16 мільйонів українців в'їхали до ЄС. Водночас 11 мільйонів із них згодом повернулися на батьківщину. Чотири мільйони залишилися мешкати в країнах Євросоюзу, зокрема три мільйони отримали тимчасовий захист у першій половині 2022 року. Мільйон українців продовжили свій шлях до США, Канади, Великобританії та інших країн, повідомила єврокомісарка з внутрішньої політики Ілва Йоханссон.
Половина дітей з України не навчаються в школах ЄС
47 відсотків тих, хто втік від російської агресії до Євросоюзу, становлять жінки, 34 відсотки - діти.
Працевлаштовані по всій Європейській економічній зоні понад мільйон українських біженців. На відміну від інших категорій біженців, доступ до ринку праці для них є безперешкодним, зауважив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Шінас.
Щодо дітей, то з 1,3 мільйона до шкіл у ЄС були зараховані лише пів мільйона. "Ми підозрюємо, що багато хто з них навчається в українських школах у режимі онлайн", - сказав єврокомісар, додавши, що влада країн вивчає ситуацію, щоби надати їй оцінку. Він закликав українських дітей навчатись у школах Євросоюзу заради інтеграції, оскільки їхня освіта в ЄС - інвестиції у майбутнє повоєнної України, яка готується вступити до Євросоюзу.
Ще однією проблемою, за його словами, є надання достатньої психологічної підтримки, вкрай важливої для біженців від війни. У цій сфері найближчими місяцями планується вжити додаткових заходів.
Загалом ЄС надав своїм країнам-членам 13,6 мільярда євро фінансової підтримки для задоволення потреб переміщених осіб з України та перенаправив їм інші додаткові кошти на понад мільярд євро.
Тимчасовий захист українців продовжили в ЄС
У Брюсселі запевняють, що Євросоюз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Механізм тимчасового захисту українців уже продовжений до березня 2024 року, а може бути подовжений і до 2025 року.
Після максимального терміну тимчасового захисту застосовуватиметься скоординований підхід ЄС для забезпечення плавного переходу біженців до інших правових статусів. Також надаватиметься цілеспрямована підтримка тим, хто хоче повернутися додому в Україну.
"Реакція Євросоюзу на війну в Україні ще раз показує, що стає можливим, коли ЄС діє єдиним фронтом", - сказано в пресрелізі Єврокомісії. Так, директива про тимчасовий захист забезпечила людям негайний притулок і дотримання їхніх прав, звівши формальності до мінімуму, і вона має залишатися інструментом, доступним на рівні ЄС, заявив єврокомісар Шінас.
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