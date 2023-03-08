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АНАЛІТИКА

Німеччина планує стати СПГ-хабом для Європи

 

Німеччина пришвидшила реалізацію кількох проектів СПГ, включаючи термінали у Вільгемсхафені та Лубміні, і планує відкрити більше плавучих і наземних об'єктів у майбутньому, пише Gasworld.

«Ціль Німеччини полягає в тому, щоб цього року експортувати близько 5,5 мільярда куб. метрів палива до європейських країн, а до 2026 року цей показник може зрости до 6,7 мільярда куб. метрів», - зазначає видання.

Потенціал полягає в тому, що до 2024 року шість плавучих установок для зберігання та регазифікації можуть збільшити потужність для переробки щонайменше 37 млрд кубометрів на рік. Ця кількість може навіть сягнути 54 мільярдів кубічних метрів, якщо до 2026-27 років відкриються постійні наземні термінали в Брусбюттелі, Штаде та Вільгемсхафені.

«Найбільша економіка континенту планує створити надлишок потужностей, щоб забезпечити надійний ланцюжок поставок для підготовки до аварій, саботажу та постачати СПГ багатьом європейським сусідам Німеччини, включаючи Чехію, Словаччину, Австрію, Україну та Молдову», - пише Gasworld.

При цьому деякі екологічні групи критикують німецьку експансію. Константін Зергер з Environmental Action Germany сказав: «Федеральний уряд планує непотрібні надлишкові потужності та недбало ставиться до кліматичних цілей».

Однак Клаус Мюллер, президент німецького енергетичного регулятора Bnetz, захистив стратегію, сказавши: «Ми повинні думати про наші сусідні країни, які не мають виходу до моря і не можуть створювати власні потужності СПГ».
За матеріалами: EnKorr
 

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