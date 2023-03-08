Швейцарія звинуватила банкірів у сприянні переказам одного з «власників гаманця» Путіна

Російський віолончеліст Сергій Ролдугін, пов'язаний із президентом Росії Володимиром Путіним, переказав мільйони франків через рахунки в швейцарських банках без належних перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це стало відомо із заяви прокуратури Швейцарії у середу, 8 березня, під час відкриття судового процесу над чотирма банкірами, звинуваченими у пособництві Ролдугіну.

Прокуратура стверджує, що Сергій Ролдугін, близький друг президента Росії згідно з обвинувальним висновком, який знаходиться під санкціями Швейцарії, у період з 2014 по 2016 рік розмістив мільйони франків на рахунках у швейцарських банках.

Прокурори стверджують, що банкіри "не зробили достатньо", щоб встановити особу бенефіціарного власника коштів, згідно з обвинувальним висновком, з яким ознайомився Reuters.

Банкіри - троє росіян, які працювали в Цюріху, та один швейцарець - на слуханнях відкинули висунуті проти них звинувачення. Вони не можуть бути названі відповідно до обмежень на звітність у Швейцарії.

Ролдугін був названий власником двох рахунків, відкритих у "Газпромбанку Швейцарії" в 2014 році, на які надходили мільйони франків із Росії.

І це попри те, що Ролдугін, який фігурує у швейцарському списку росіян, які підпадають під санкції, у банківських документах не вказано діяльності бізнесмена.

У справі наголошується, що таких людей, як Ролдугін, використовували як "підставні особи" - спосіб приховати справжніх власників грошей, йдеться в обвинувальному висновку.

"Добре відомо, що президент Росії Путін офіційно має дохід всього в 100 тисяч швейцарських франків і не багатий, але насправді має величезні активи, якими розпоряджаються близькі йому особи", - йдеться в обвинувальному висновку.

Там також уточнюється, що банкіри не провели достатніх перевірок, щоб встановити, чи є Ролдугін справжнім власником активів, що розглядаються.

"На момент відкриття рахунку в різних статтях повідомлялося... що Сергій Ролдугін був близьким другом президента Росії Володимира Путіна і хрещеним батьком його дочки", - говориться в обвинувальному висновку.

У обвинувальному висновку також йдеться про те, що "інші тривожні прапорці були проігноровані", і відповідачі не намагалися прояснити ймовірність того, що Ролдугін є реальним власником активів, або походження грошей.

У документах банку зазначено лише професійну діяльність Ролдугіна як музиканта, що робить його право власності та участь "ні в якому разі правдоподібними", йдеться в судових документах.

Прокуратура домагається кожному з банкірів вироків до семи місяців позбавлення волі умовно. Очікується, що суд триватиме один день.

Для довідки

У Швейцарії банки зобов'язані відхиляти або припиняти ділові відносини, якщо виникають сумніви в особистості сторони, що домовляється. Обидва рахунки було закрито у вересні 2016 року.

Санкції проти Ролдугіна

Ролдугін уже потрапив під санкції США після вторгнення Росії до України. Міністерство фінансів США описало його як частину системи, яка управляє офшорним багатством Путіна.

Він також потрапив під санкції у Швейцарії, уряд якої назвав його "гаманцем Путіна" у своєму списку заблокованих осіб.

Реакція Ролдугіна та Кремля

На той час музикант сказав New York Time, що, згідно з обвинувальним актом, він точно не був бізнесменом і не володів мільйонами.

Раніше Кремль відкинув будь-які припущення про те, що кошти Ролдугіна пов'язані з російським лідером як антиросійську "путінофобію". Фінанси Путіна є надбанням громадськості, заявили в Кремлі, нібито Путін регулярно декларує свої активи та зарплату.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що швейцарські прокурори викрили чотирьох банкірів дочірньої компанії "Газпромбанку" у тому, що вони допомагали приховувати статки російського диктатора Володимира Путіна та його друзів.