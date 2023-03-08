Фінансові новини
- |
- 08.03.23
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Наступний бюджет Пентагону передбачатиме рекордні витрати на закупівлю озброєнь - ЗМІ
11:51 08.03.2023 |
Бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік передбачає значне збільшення витрат на закупівлю зброї і науково-дослідні роботи.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновників.
План витрат, який президент США Джо Байден запропонує в четвер, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час.
За словами одного з чиновників, "верхня межа" бюджету Міністерства оборони на рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 мільярдів доларів у порівнянні з 816 мільярдами доларів, які Конгрес асигнував на поточний фінансовий рік.
Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на ці цілі фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань. Регулярний бюджет Міністерства оборони формується значною мірою через ескалацію напруженості у відносинах з Китаєм, який розглядається Пентагоном як головний потенційний претендент на військове лідерство.
Майбутній запит Пентагону на модернізацію озброєнь "відображає бюджет, який все ще зосереджений в першу чергу на розробці озброєнь для майбутніх війн, а не на закупівлі озброєнь для найближчих війн", сказав Марк Кансіан, колишній аналітик з питань оборони в Адміністративно-бюджетному управлінні, який зараз працює в Центрі міжнародних і стратегічних досліджень.
Серед основних систем, які виграють від запропонованого нового бюджету, є F-35 корпорації Lockheed Martin, найдорожча система озброєнь США. На закупівлю, подальший розвиток і модернізацію винищувачів у бюджеті передбачено 13,5 мільярдів доларів.
Пентагон запросить 83 літаки F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, що відповідає цілям цих служб. Це включає заплановані 48 літаків для ВПС і 35 для ВМС і морської піхоти.
Це більше, ніж 61 літак, які адміністрація просила минулого року. Конгрес додав 19 літаків до остаточного законопроекту про видатки цього року, загалом 80 літаків.
Запит на закупівлі у розмірі 170 мільярдів доларів на 8 мільярдів більше, ніж Конгрес асигнував на цей фінансовий рік. Запит на дослідження і розробки приблизно на 5 мільярдів доларів більше, ніж було затверджено Конгресом.
За словами одного з урядовців, бюджет також передбачає значне фінансування боєприпасів для ВПС і ВМС, які можуть бути використані в потенційному майбутньому конфлікті з Китаєм.
За словами Канціана, запит на дослідження і розробки буде найвищим за всю історію, а закупівлі дорівнюватимуть найвищим рівням з часів розпалу воєн в Іраку і Афганістані.
Один з високопосадовців адміністрації сказав, що цей запит буде найбільшим у "номінальних" доларах, не скоригованих на інфляцію. Проте деякі бюджети Пентагону в середині 2000-х років були вищими, якщо їх перерахувати в долари 2022 фінансового року, сказав чиновник.
Для порівняння, протягом 2008-2011 фінансових років, коли адміністрація президента Джорджа Буша-молодшого збільшила кількість американських військ і техніки в Іраку, загальні витрати Пентагону становили від 832 до 858 мільярдів доларів у перерахунку на долари 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів
ТОП-НОВИНИ
|У Раді Європи оцінили, що новий закон про медіа значною мірою відповідає директиві ЄС
|Долар за місяць подешевшав на дві гривні. Чому так сталось і чи це надовго
|Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку
|Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Швейцарія звинуватила банкірів у сприянні переказам одного з «власників гаманця» Путіна
|Чому багато жінок у Китаї відмовляються від материнства
|США планують встановити західні ракети на українські МіГи
|Наступний бюджет Пентагону передбачатиме рекордні витрати на закупівлю озброєнь - ЗМІ
|Канада веде перемовини про постачання Україні сотень сучасних дронів, - ЗМІ
|Канада виділила 3 млн доларів на розмінування території України
Бізнес
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|Оновлений Peugeot 508 дебютував зі свіжими дизайном і технологіями
|AnTuTu назвав найпотужніші у світі недорогі смартфони в лютому 2023 року
|nubia представила перші у світі смарт-окуляри із сертифікатами TÜV Rheinland, Hi-Res і віртуальним дисплеєм діагоналлю 120"