Наступний бюджет Пентагону передбачатиме рекордні витрати на закупівлю озброєнь - ЗМІ

Бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік передбачає значне збільшення витрат на закупівлю зброї і науково-дослідні роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновників.

План витрат, який президент США Джо Байден запропонує в четвер, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час.

За словами одного з чиновників, "верхня межа" бюджету Міністерства оборони на рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 мільярдів доларів у порівнянні з 816 мільярдами доларів, які Конгрес асигнував на поточний фінансовий рік.

Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на ці цілі фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань. Регулярний бюджет Міністерства оборони формується значною мірою через ескалацію напруженості у відносинах з Китаєм, який розглядається Пентагоном як головний потенційний претендент на військове лідерство.

Майбутній запит Пентагону на модернізацію озброєнь "відображає бюджет, який все ще зосереджений в першу чергу на розробці озброєнь для майбутніх війн, а не на закупівлі озброєнь для найближчих війн", сказав Марк Кансіан, колишній аналітик з питань оборони в Адміністративно-бюджетному управлінні, який зараз працює в Центрі міжнародних і стратегічних досліджень.

Серед основних систем, які виграють від запропонованого нового бюджету, є F-35 корпорації Lockheed Martin, найдорожча система озброєнь США. На закупівлю, подальший розвиток і модернізацію винищувачів у бюджеті передбачено 13,5 мільярдів доларів.

Пентагон запросить 83 літаки F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, що відповідає цілям цих служб. Це включає заплановані 48 літаків для ВПС і 35 для ВМС і морської піхоти.

Це більше, ніж 61 літак, які адміністрація просила минулого року. Конгрес додав 19 літаків до остаточного законопроекту про видатки цього року, загалом 80 літаків.

Запит на закупівлі у розмірі 170 мільярдів доларів на 8 мільярдів більше, ніж Конгрес асигнував на цей фінансовий рік. Запит на дослідження і розробки приблизно на 5 мільярдів доларів більше, ніж було затверджено Конгресом.

За словами одного з урядовців, бюджет також передбачає значне фінансування боєприпасів для ВПС і ВМС, які можуть бути використані в потенційному майбутньому конфлікті з Китаєм.

За словами Канціана, запит на дослідження і розробки буде найвищим за всю історію, а закупівлі дорівнюватимуть найвищим рівням з часів розпалу воєн в Іраку і Афганістані.

Один з високопосадовців адміністрації сказав, що цей запит буде найбільшим у "номінальних" доларах, не скоригованих на інфляцію. Проте деякі бюджети Пентагону в середині 2000-х років були вищими, якщо їх перерахувати в долари 2022 фінансового року, сказав чиновник.

Для порівняння, протягом 2008-2011 фінансових років, коли адміністрація президента Джорджа Буша-молодшого збільшила кількість американських військ і техніки в Іраку, загальні витрати Пентагону становили від 832 до 858 мільярдів доларів у перерахунку на долари 2022 року.