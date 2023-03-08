ЄС попередив Грузію про «серйозні наслідки» в разі ухвалення закону про «іноагентів»

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок увечері застеріг владу Грузії від остаточного ухвалення суперечливого закону про "іноагентів", який викликав масові протести.

Про це йдеться в заяві Борреля, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ, пише "Європейська правда".

Ухвалення закону про "прозорість іноземного впливу" топ-дипломат ЄС назвав "дуже поганою подією для Грузії та її народу".

"Цей закон несумісний з цінностями та стандартами ЄС. Він суперечить проголошеній Грузією меті вступу до Європейського Союзу, яку підтримує переважна більшість грузинських громадян. Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для наших відносин", - наголосив він.

Боррель закликав Грузію дотримуватися своїх зобов'язань щодо розвитку демократії, верховенства права та прав людини і нагадав про право людей на мирний протест.

Нагадаємо, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії". У грузинській столиці Тбілісі тривають протести біля парламенту, їхні учасники застосували проти правоохоронців коктейль Молотова. Спецпризначенці своєю чергою застосували перцевий газ і водомети.