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АНАЛІТИКА

У США натякнули на можливі санкції проти Грузії через суперечливий закон про «іноагентів»

 

Речник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон має інструменти для притягнення до відповідальності за порушення прав людини - так він прокоментував можливість накладання санкцій проти причетних до суперечливого закону про "іноагентів" у Грузії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Прайс сказав на брифінгу у вівторок.

"У нас є низка інструментів, які дозволяють нам притягти до відповідальності будь-кого в будь-якій країні світу, хто причетний до придушення того, що в іншому випадку вважалось би загальнолюдським правом людини", - наголосив представник Держдепу.

Він додав, що США будуть уважно стежити за ситуацією в Грузії, яка їх "дуже непокоїть", і закликають Тбілісі гарантувати право на мирні протести.

"Ми дуже сподіваємося, що грузинський уряд прислухається до грузинського народу, який зараз чітко заявляє свою позицію. І ми зараз бачимо, як деякі з цих голосів заглушаються сльозогінним газом, зусиллями з придушення тих, хто намагається скористатись своїм правом на свободу мирних зібрань", - прокоментував він.

Нагадаємо, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії". У грузинській столиці Тбілісі тривають протести біля парламенту, їхні учасники застосували проти правоохоронців коктейль Молотова. Спецпризначенці своєю чергою застосували перцевий газ і водомети.
Ключові теги: США, Грузія
 

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