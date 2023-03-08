Китай вперше з початку війни назвав Росію своїм головним партнером

Лідер КНР Сі Цзіньпін та глава МЗС Китаю Цінь Ган у вівторок виступили з вкрай різкими заявами на адресу США, які багато експертів вважають надмірними навіть з урахуванням натягнутих відносин між Пекіном і Вашингтоном. При цьому вперше з початку війни в Україні Пекін відверто назвав Росію своїм головним партнером.

На думку аналітиків, можливо, таким чином Китай повідомляє про свої наміри у міжнародній політиці на найближче майбутнє.

Лідер КНР Сі Цзіньпін, виступаючи на з'їзді Компартії у вівторок, звинуватив США у спробі "оточити та придушити" Китай.

Його мова рясніла викривальними зворотами і здалася багатьом надзвичайно різкою навіть для представника Пекіна.

"Західні країни на чолі зі США здійснюють проти нас всебічне стримування, оточення та придушення", - сказав Сі Цзіньпін.

Аналітики зазначають, що китайський лідер рідко безпосередньо згадує США у своїх виступах, воліючи використовувати загальніші звернення до Заходу.

У ході пресконференції після закінчення з'їзду у не менш різкій формі висловився глава МЗС Китаю Цінь Ган.

"Якщо США не натиснуть на гальма і продовжать рухатися неправильним шляхом, ніякі огорожі не зможуть запобігти сходу вагонів з рейок і аварії, конфронтація виникне обов'язково", - сказав Ган.

Зокрема, він мав на увазі втручання США в політику Китаю щодо Тайваню, який у Пекіні вважають своєю територією.

Вашингтон обіцяє Тайваню захист у разі зазіхань Китаю на його суверенітет.

Напруга між Тайванем і Китаєм настільки велика, що тайванський президент Цай Інвень попросила спікера Конгресу Кевіна Маккарті прийняти її у Вашингтоні, а не приїжджати на острів, як планувалося раніше.

Влада Тайваню побоюється, що візит американської делегації може спровокувати Пекін на воєнні дії.

Небезпечна напруга

Ступінь протистояння між Китаєм та США викликає великі побоювання у світі.

Тайвань далеко не єдина причина для зіткнень. Сторони непримиренні у питаннях російської агресії проти України, кібербезпеки та світового панування у сфері технологій.

Вашингтон бачить у Китаї головну загрозу своїй національній безпеці та всіляко намагається обмежити вплив цієї країни у світі. Серед заходів, що вживаються США, - запровадження санкцій щодо китайських технологічних компаній, контроль над експортом та встановлення зв'язків з іншими гравцями азійсько-тихоокеанського регіону.

Нова хвиля загострення пов'язана з нещодавньою появою в небі над США невідомої повітряної кулі.

Американська сторона заявила тоді, що це була китайська куля-шпигун, і збила її, дочекавшись, коли куля виявиться над безпечною для цього зоною.

У Пекіні стверджують, що це була куля для метеорологічних спостережень, що збилася з курсу і випадково увійшла до повітряного простору США. За словами китайської влади, реакція Вашингтона була надмірною та агресивною.

"Цей інцидент виявив щось фундаментальне. А саме те, що погляди США на Китай та їхнє сприйняття нашої країни серйозно спотворені. Вони дивляться на Китай як на свого головного суперника та основну геополітичну загрозу. Це можна порівняти з тим, коли неправильно застібаєш перший ґудзик та інше йде шкереберть. У результаті політика США щодо Китаю повністю збилася з раціональних та здорових рейок", - заявив у вівторок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

Важливий сигнал для Москви

Ган торкнувся розбіжностей в українському питанні, звинувативши Вашингтон у подвійних стандартах.

"Навіщо робити гучні заяви про те, що треба поважати суверенітет та територіальну цілісність України, але при цьому не поважати суверенітет та цілісність у питанні китайського Тайваню?" - сказав Ган.

"Навіщо просити Китай не давати Росії зброю, але при цьому продавати зброю Тайваню, порушуючи довгострокові домовленості?" - продовжив він.

У своєму виступі глава МЗС Ган високо оцінив тісне партнерство Китаю з Росією, сказавши, що між двома державами "прокладено шлях довіри" та створено модель міжнародного співробітництва.

"Коли Китай та Росія взялися за руки, рух до багатополярного світу та більш демократичної міжнародної системи набрав обертів, а глобальний стратегічний баланс та стабільність отримали гаранта", - сказав головний китайський дипломат.

"Чим більше турбулентності сьогодні у світі, тим міцнішими мають ставати зв'язки Китаю та Росії", - підсумував Цінь Ган.

На завершення він дещо пом'якшив свою антиамериканську риторику, заявивши, що у відносинах Китаю та США мають превалювати спільні інтереси та спільна відповідальність.

Для Москви настільки явне запевнення у дружбі може стати важливим сигналом. Кремль давно чекає від Китаю підтримки у війні, розв'язаної Путіним в Україні, і просив військової допомоги, але досі Пекін поводився вкрай стримано.

Нещодавно представники США безпосередньо попросили китайську владу утриматися від продажу озброєнь Росії.